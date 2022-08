El programa “Amor y Fuego” difundió imágenes de cómo se celebró la fiesta de cumpleaños del productor Peter Fajardo. Según se pudo observar, la modelo Jamila Dahabreh fue una de las asistentes y se quedó hasta altas horas de la noche.

La expareja sentimental del alcalde Álvaro Paz de la Barra salió del evento como a las tres de la madrugada junto a un grupo de amigos, entre ellos Mario Irivarren y Mario Bazán.

Antes de llegar a su casa, la modelo y sus amigos hicieron una parada a un restaurante y tras disfrutar de un caldo de gallina, Dahabreh se retiró del recinto con Bazán.

Jamila Dahabreh niega beso con su amigo Mario Bazán. (Foto: Willax TV).

Jamila y Mario tomaron un taxi juntos. Ambos se sentaron en la parte trasera y protagonizaron besos, según el informe presentado por “Amor y Fuego”.

Finalmente, Dahabreh llegó a su domicilio y su amigo Bazán se encargó de pagar el taxi. Ambos bajaron de la movilidad, ella ingresó a su casa y él tomó otro rumbo.

Jamila Dahabreh desmiente que haya besado a Mario Bazán

Jamila Dahabreh llamó al programa “Amor y Fuego” para desmentir que haya besado a Mario Bazán en la parte trasera de un taxi. Ella aclaró que él no ingresó a su casa y que su “amigo” solo la fue a dejar a su domicilio como medida de protección.

“Hay una confusión porque para empezar, Mario (Bazán) no ingresó a mi casa y hay cámaras que lo pueden corroborar. No hay beso, pero sí se me acercó. No tengo nada que ver con él. Solo es mi amigo” , fue el descargo de Jamila.

Ante la declaración de Dahabreh, el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ calificó de mentirosa a la modelo : “Acá estoy viendo que te estás besando y me dices que no”.

Cabe mencionar que el programa “Amor y Fuego” evidenció que Mario Bazán tiene una relación sentimental con una mujer que está embarazada de él.

VIDEO RECOMENDADO Maju Mantilla cuestionó a ex de Karla Tarazona

TE PUEDE INTERESAR

Karla se queda con la mansión en La Molina y Rafael se muda a ‘depa de soltero’ en San Isidro

Agua Marina: Denuncian que extorsionadores pusieron dinamita debajo del escenario y sembraron el terror

Gigi Mitre lanza su teoría sobre Karla y Rafael: “Fue un contrato, él le daba un estilo de vida y ella fama”