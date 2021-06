Jamila Dahabreh rompió su silencio y se refirió a la supuesta relación amorosa que mantiene con Álvaro Paz de la Barra, el aún esposo de Sofía Franco. Según contó para Amor y Fuego, recién se están conociendo y le parece un buen hombre.

“Es un chico increíble, es una persona que he ido conociendo recién y es una excelente persona... Me podría enamorar, tiene muchas cualidades, no tengo nada ahorita con él, pero es una persona con muchos valores, un chico súper bueno”, dijo la rubia para el programa de Rodrigo González.

Y aunque no quiso confirmar si están saliendo, aseguró que su corazón está feliz y está enamorada de la vida. “Tengo una bonita amistad con él... está muy guapo, un chico súper lindo pero para que una esté enamorada tiene que pasar el tiempo”, explicó. “Es un hombre que tiene muchas cualidades buenas, es un gran hombre para mí”, agregó ilusionada.

Por otro lado, consideró que Álvaro Paz de la Barra aún tiene temas que resolver, en una posible alusión a la madre de su hijo, Sofía Franco. “No sé si ahorita es el mejor momento, si en algún momento se da algo, no sé, pero ahorita somos amigos y estamos felices y contentos así”, indicó.

Cabe indicar que Jamila Dahabreh viajó hace unos días a México con María Pía Paz de la Barra, hermana del alcalde. Según comentó, fueron a ver algunos temas del trabajo y a divertirse y relajarse un poco.

