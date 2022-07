Jamila Dahabreh aseguró que no es la ‘manzana de la discordia’, ni se esconde de nadie porque no está haciendo nada malo, tras ser vista paseando con el aún esposo de Sofía Franco, el alcalde Álvaro Paz de la Barra.

Jamila, se está comentando que tendrías una relación con Álvaro. ¿Es cierto?

Ya he comentado que no quiero dar detalles de mi vida privada, si en algún momento les tengo que contar algo, lo haré, por ahora estoy tranquila y feliz.

He visto comentarios donde te señalan como la ‘manzana de la discordia’ y debe ser muy incómodo para ti...

Eso ya está aclarado de que no es así por las partes involucradas, entonces, no sé qué más quieren que diga.

Hace unos días le consultamos a Sofía Franco por las imágenes (de Álvaro y ella) y dijo que sigue siendo la esposa y que cumplen el rol de padres...

Te hablo del presente, por ahora todo está tranquilo, no me escondo de nadie porque no estamos haciendo nada malo. Estoy feliz haciendo mi vida.

¿Eso quiere decir que te seguiremos viendo junto a Álvaro?

Seguramente, pero no quiero estar dando más detalles de mi vida personal porque se hace más grande.

Prefieres estar enfocada en tu trabajo y tu hijita...

Sí, amo mi trabajo, estoy metida en nuevos proyectos y disfruto mucho ser mamá.

¿Te ha afectado el alza de precio en las telas?

Sí, ha subido todo y es difícil, pues ahora hay muchas marcas ‘low cost’ (bajo costo) chinas que ingresaron al país, pero igual tengo una clientela ganada con mi marca ‘Jamila Dahabreh’. Además, trabajo con varias empresas en mis redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR