Jamila Dahabreh rompió su silencio luego de difundirse unas polémicas imágenes en Amor y Fuego, que daban a entender que la rubia y su amiga Valery Merino, ex de Ignacio Baladán, se habían reunido con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en un restaurante miraflorino.

Un reportero del programa de Rodrigo González abordó a la modelo en la calle y le consultó por el ampay. “Averiguen bien las horas... a qué hora ha llegado él (La Foca) y a qué hora he llegado yo... hay más personas en un restaurante ¿por qué tengo que ser yo”, dijo incómoda por la pregunta.

Según aseguró, nunca se reunió con los peloteros. “No estábamos cenando juntos, yo estaba en otro lado, nada que ver y si así fuera, no hay nada de malo, no hay un ampay, yo no me he escondido, me he estacioado en la puerta”, indicó aclarando que unas amigas la llamaron para que se junte con ellas en el lugar.

Asimismo, afirmó que las personas de su círculo social a veces coinciden en los mismos lugares. “Mi círculo a veces va con otras personas a los restaurantes y no tiene nada que ver. Todo el mundo va a los mismos lugares, no tengo nada que ver con ellos”, dijo Jamila Dahabreh.

Además aseguró que tras abandonar el restaurante de Miraflores, se fue a su casa. “Yo no sé a qué hora se han ido ellos, cada uno se fue por su lado”, acotó.

Finalmente indicó que tiene una amistad de 10 años con Jefferson Farfán y se mostró incómoda porque la relacionan con él. “Él es mi amigo desde hace muchísimos años y la verdad ya aburre que nos vinculen, es tonto”, agregó.

Sin embargo, en sus historias de Instagram no dudó en jugar con el tema pues al abrir una ronda de preguntas y ser consultada por una foto con la Foquita, indicó que no tiene y que a la próxima oportunidad que se cruce con él se la pedirá para que paren las especulaciones. Por si fuera poco, etiquetó al pelotero.

EL AMPAY DE LA FOCA, PAOLO Y JAMILA

El pasado jueves 13 de enero, a las 9 de la noche, el auto de Jefferson Farfán fue captado ingresando a un conocido restaurante de Miraflores. Allí ya estaba estacionada la camioneta de Paolo Guerrero. A las 10:20 de la noche, cuando el local estaba supuestamente cerrado, llegó Jamila Dahabreh con Valery Merino. Veinte minutos después de ingresar, salen por la puerta de la cocina, aparentemente alertados de la presencia de las cámaras de Amor y Fuego.

JAMILA Y ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

Jamila Dahabreh también fue consultada por su vida sentimental y se negó a confirmar que estaba soltera. En ese momento el reportero de Amor y Fuego le preguntó sobre Álvaro Paz de la Barra, con quien fue vinculada luego que el alcalde de La Molina terminara su relación con Sofía Franco.

“No es ninguna relación. Mi amistad siempre ha estado ahí, nadie se peleó ni nada. Estoy en una etapa de tranquilidad, alejada de muchas personas. Estoy enfocada en mí, ahorita no tengo mucho tiempo para el amor”, aseguró la rubia.

Jamila Dahabreh indicó que no se reunió con Jefferson Farfán ni Paolo Guerrero hace una semana. Aseguró que la ‘Foca’ es solo su amigo y que está aburrida de que siempre la vinculen con él.

TE PUEDE INTERESAR

El Parcero dio entrevista desde Colombia, pero estaba en Lima: Milena Zárate sabía todo, según ‘peluchín’

Anthony Aranda ya camina de la mano con hija de Melissa Paredes: “Juntos siempre será mi lugar favorito”

Rodrigo y Gigi enfrentan EN VIVO a Milena y la acusan de mentirosa: “No tienes sangre en la cara”