Jamila Dahabreh se pronunció sobre su relación con el alcalde de La Molina y exesposo de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra, y aclaró que ‘recién lo está conociendo’, aunque le parece que ‘es un buen chico, súper lindo’, en una entrevista brindada a Magaly Tv, La Firme.

Los reporteros del conocido programa de espectáculos aprovecharon la participación de Jamila en el segmento del niño Arturito de JB en ATV, para preguntarle por Paz de la Barra.

“Es un hombre que tiene muchas cualidades. Un lindo chico, recién lo he conocido, me cae súper bien. Es súper buena persona”, manifestó la rubia.





Trome | Jamila Dahabreh sobre Álvaro Paz de la Barra (Magaly TV, La Firme)

Al ser consultado si el burgomaestre del distrito de La Molina era ‘accionista’ en su nuevo negocio, la rubia dejó en claro que no. “Álvaro no tiene porque ser accionista, a Álvaro recién lo acabo de conocer. Parte de mis gastos los cubro con el papá de mi hija, por ejemplo mi casa. Álvaro no tiene nada que ver ah”, manifestó.

JAMILA DEHABREH RESPETA LA PRIVACIDAD DE ÁLVARO PAZ DE LA BARRA Y SOFÍA FRANCO

Jamila Dehabreh también fue consultada si Álvaro Paz de la Barra le habló sobre los problemas que tenía con Sofía Franco. Al respecto la rubia dijo: “Me comentó un poco y respeto su privacidad. Son cosas de ellos, no me meto a opinar”, expresó.

