Jamila Dahabreh dijo que ya pasó la página y Álvaro Paz de la Barra es un ‘tema pasado’, pero reconoce que coincidieron en un lugar público, así como podría pasar con cualquier otra persona.

Jamila, Álvaro contó en el programa de Magaly Medina que coincidieron en un evento en Chorrillos y que eres una ‘amiga’ como varias que tiene, ¿qué opinas?

No lo he visto, pero no tengo nada que decir ni opinar de él. Es cierto que coincidimos, uno puede coincidir en un lugar público con Pepito, Juanito y eso no significa nada.

¿Han retomado su amistad?

Prefiero no hablar de él, ya es un tema pasado.

Magaly te dijo ‘ya resígnate, (Álvaro) no te va oficializar’, ¿te molesta su comentario?

No, porque no estoy esperándolo ni nada. Estoy enfocada haciendo mi vida, solo que no publico mi vida privada.

ES UNA MUJER FELIZ E INDEPENDIENTE

¿Tú sigues adelante y ya pasaste la página?

Sí, claro, tengo todo para ser feliz, soy una mujer independiente, tengo trabajo y mucha gente que me quiere. Estoy enfocada únicamente en ser feliz, mi amor es mi hija, nos amamos con locura.

¿Sigues soltera?

No tengo enamorado, estoy en un momento de tranquilidad.

¿Cómo te está yendo en el trabajo?

Muy bien y full porque estoy abriendo una tienda más en El Polo, me va bien con mi marca de colágeno y tengo contratos. Estoy agradecida con Dios y la vida por todo, estoy cumpliendo varios sueños.

