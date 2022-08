Jamila Dahabreh dejó en claro que no lloró ni pataleó por el divorcio de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco, y está cansada de ‘que se hagan las víctimas’.

Jamila, a Sofía le pareció de mal gusto que hayas opinado de su patrimonio matrimonial con Álvaro Paz de la Barra y que, así ‘llore y patalee’, el divorcio se dará en el momento que toque. ¿Qué opinas?

Para empezar, ni lloro ni pataleo. La que patea y da golpes eres tú, estimada. Él me buscó mostrándome un papel de que se estaba divorciando. No soy la que le dijo que se divorcie, eso ya estaba terminado hace tiempo. Lo conocí separado, viviendo en otra casa. Si salí donde Magaly (Medina) fue porque estoy cansada de que se hagan las víctimas y jueguen un papel que no es. Yo no soy una mujer que se deja, soy fuerte e independiente. Ya aclaré lo que tenía que aclarar, pasé la página.

SOFÍA: QUE BAJE LOS ÁNIMOS

Por otro lado, Sofía habló en el programa ‘En boca de todos’.

“Yo soy consejera de Álvaro en esta época, aunque suene loco, yo lo aconsejo mucho y este tema lo hemos tocado, entonces ya hay que darle un final. (A ella) que baje los ánimos, no se trata de decir una cosa, ni perder el tiempo, que se dé su valor, y de los temas legales que no opine, para evitar cartas notariales o juicios”,dijo.

