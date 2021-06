Jamila Dahabreh se pronunció nuevamente sobre la relación que mantiene con Álvaro Paz de la Barra, luego que se especulara que iniciaron un romance tras el escándalo de violencia familiar que protagonizó con su aún esposa Sofía Franco.

La rubia indicó, en declaraciones para América Hoy, que no mantiene una relación sentimental con el alcalde de La Molina y que solo se están conociendo. Sin embargo, al ser consultada sobre un posible matrimonio, no descartó la posibilidad.

Asimismo, aseguró que ya conoce a la mamá de Álvaro Paz de la Barra, evidenciando que tiene un vínculo fuerte el funcionario público, al que solo conoce desde hace dos meses.

Luego, Jamila Dahabreh fue consultada por Sofía Franco y aseguró que no le guarda ningún sentimiento negativo. “Yo no tengo ningún problema con ella, yo no le he hecho nada a ella ni ella a mí, entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra”, dijo.

En ese sentido, indicó que la exconductora de televisión ‘ya debe saber’ sobre su vínculo con Álvaro Paz de la Barra. “De hecho, los problemas que ellos han tenido, ellos saben por qué han sido, son completamente a parte de mí”, explicó la rubia.

JANET BARBOZA INDIGNADA

Tras la nota, Janet Barboza criticó que Jamila Dahabreh se haya referido a Sofía Franco y consideró que a la aún esposa del alcalde no le gustará enterarse que la modelo hable de ella, ya que está en salidas con Álvaro Paz de la Barra.