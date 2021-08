AMIGOS CON DERECHO. La historia de amor entre Jamila Dahabreh y Alvaro Paz de la Barra ya no tiene futuro, al menos así lo dejó en claro el mismo alcalde de La Molina. A pesar de mostrarse bien ‘pegaditos’, el burgomaestre insiste en negarla como pareja.

“No hay absolutamente nada, 100% seguro. Yo sí descarto una relación ahorita porque estoy dedicado a mi gestión al 100%”, dijo al ser entrevistado por las cámaras de “Amor y Fuego”.

Jamila Dahabreh acepta que iba a oficializar con Álvaro Paz, pero esperó por Sofía Franco. Video: Willax TV

Sin embargo, días atrás, Jamila dio otras declaraciones y confesó que sí tiene un romance con Álvaro Paz de la Barra, pero que no han oficializado porque aún no están los papeles de divorcio con la exconductora Sofía Franco.

“Obviamente yo le he dicho que sus papeles tienen que estar encaminados para yo poder decir ‘oye, estoy con él, ¿me entiendes?. Mientras los papeles (de divorcio) no estén todo ok... no puedo, yo no voy a decir absolutamente nada”, dijo la modelo.

Mediante un enlace telefónico, Jamila habló con ‘peluchín’ y Gigi Mitre para aclarar que sus declaraciones son pasadas y que ahora ya no tiene ninguna relación con el alcalde.

“Eso fue hace un mes, ahora no tengo ninguna relación con Álvaro, somos amigos... No puedo tener una relación con alguien que sigue casado. Me molestaban con él porque en algún momento nos frecuentábamos bastante”, dijo la ‘chica Tulum’.