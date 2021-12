Jamila Dahabreh descartó que vaya a pasar a la fila de las casadas, luego de que se luciera con un anillo de compromiso en sus redes sociales y anunciara su boda para el 2022.

Jamila, alborotaste las redes sociales al lucirte con un anillo de compromiso, ¿es cierto que te casas?

No, ja, ja, ja. Todo fue por el Día de los Inocentes, una bromita. Todo el mundo me llamó cuando vieron las imágenes, pero todavía no hay anillo ni boda.

¿Eso quiere decir que terminarás soltera este 2021?

Sí, todo tranquilo.

¿No hay ningún galán tratando de conquistarte?

Hay alguien por ahí, pero vamos a ver qué pasa.

¿Es una persona alejada del medio? Porque hoy mostraste en tus redes que alguien te mandó un arreglo de rosas y muchos te pueden volver a relacionar con el alcalde de La Molina (Álvaro Paz de la Barra)…

Este año aprendí a no hablar de mi vida sentimental, mientras menos se enteren, es mejor para mí. Cuando tenga novio ya es otra cosa.

¿Planeas viajar para recibir el 2022?

Estaré fuera de Lima, iré a un lugar donde haya playa, aunque estará cerrada.

¿Realizarás alguna cábala?

Lo más importante para mí es pasarla con personas que tengan buena vibra, para recibir un año positivo. La cábala que siempre hago es comer mis doce uvas y pedir mis deseos. Espero que este año sea productivo para todos, con mucho trabajo, amor, tengo bastantes sueños y proyectos en camino. Estoy muy motivada con que este 2022 sea productivo y bueno.