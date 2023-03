En la reciente emisión de “América Hoy”, Janet Barboza, Ethel Pozo, Edson Dávila y Christian Domínguez se tomaron unos minutos para opinar sobre las recientes declaraciones que brindó Austin Palao, quien aseguró que sí terminaría con Flavia Laos si es que ella se va a vivir fuera del país.

“Ya no hay amor”, fue lo primero que dijo la popular ‘rulitos’ tras escuchar el comentario del integrante de “Esto es Guerra”. “No, no, no diga así”, comentó por su parte Ethel Pozo.

Situación entre Flavia y Austin

Para el popular ‘Giselo’ las palabras de Austin lo sorprendieron porque para él “los proyectos están con tu pareja, se supone”.

Christian intentó justificar las declaraciones de la pareja de Flavia Laos; sin embargo no logró convencer a sus compañeros. “No han entendido el mensaje. La respuesta de él estoy segura que es al revés, cuando él habló de la distancia, no es porque se vaya a ir, sino porque él cree que ella se va a ir”, puntualizó Christian Domínguez. “Christian no aclares que oscureces”, reclamó Janet Barboza a la pareja de Pamela Franco.

Finalmente, Ethel Pozo reconoció que nadie esperaba que Austin diera una respuesta como esa.