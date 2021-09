La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza dijo que todos saben de qué pie cojea el salsero Josimar, tras conocer que su novia María Fe Saldaña se encuentra embarazada y sola, pero espera que pueda recibir ayuda psicológica para poder superar sus problemas y llegue a ser buena madre.

“No me sorprende la actitud de él, creo que su comportamiento es reiterativo, tiene un determinado perfil y se sabe de qué pie cojea. Pero como madre de una chica de 25 años me preocupa que una jovencita como María Fe, que no pasa los 22 años, y no reciba ayuda psicológica para superar sus problemas”, comentó la ‘Rulitos’.

Janet Barboza cree que María Fe Saldaña ha tenido carencias afectivas en su entorno familiar y ha tomado malas decisiones en su vida sentimental. “Me apena mucho por su edad, pero tiene que sobre ponerse pues aunque celebremos la llegada de una criatura, también debe tener las condiciones para crecer bien y crezca en un ambiente saludable. En el programa (América hoy) tuvimos la presencia de una especialista y aconseja que debe recibir la ayuda profesional”, acotó.

Por otro lado, la conductora comentó en sus redes sociales que se encuentra bien de salud tras realizarse las pruebas de descarte, luego de que su compañera Melissa Paredes diera positivo al Covid el pasado lunes.

LLORÓ POR SU HIJA

Hace unos días, la popular ‘Rulitos’ se conmovió hasta las lágrimas cuando América Hoy cumplió dos años al aire y Gisela Valcárcel se comunicó con sus conductoras en vivo, para felicitarlas por la labor que vienen realizando a favor de la mujer peruana. Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza no pudieron contener el llanto al hablar de su trabajo en la televisión.

Cuando yo estaba en ‘La Movida’ tenía 24 años y mi hija estaba muy pequeñita. Además de ‘La Movida’, tenía que hacer giras y tenía un programa en la mañana que se llamaba ‘Muévete con Janet’. Luego de 10 años me di cuenta que me había perdido la niñez de mi hija y fue muy duro”, dijo la popular ‘Rulitos’ con la voz entrecortada.

La conductora aseguró que no tuvo la oportunidad de ayudar con su hija con sus tareas ni compartir más momentos conn ella. “Me arrepentí en el alma pero soy de ese grupo de mujeres, como Ethel, como Melissa y como millones de peruanas, que tenemos que trabajar para sacar adelante a nuestros hijos”, agregó Janet Barboza.