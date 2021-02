Por: Deyanira Bautista

Janet Barboza aseguró que sería un abuso que no le hayan pagado a Daniela Darcourt por grabar el videoclip ‘Probablemente’ junto al esposo de Magaly Medina , el notario Alfredo Zambrano, a quien considera un ‘NN’ y ‘aspirante a ser un personaje de ‘Chollywood’.

“Daniela Darcourt es una gran figura nacional de la salsa que en poco tiempo se ha hecho de un nombre y el otro señor (Alfredo Zambrano) es un ‘amateur’, un aspirante a ser un personaje de ‘Chollywood’. Si ella canta con alguien que es un ‘NN’, evidentemente es porque él quiere ser conocido y famoso. Está bien, eso no es criticable, pero la pregunta es… ¿me imagino que Daniela habrá cobrado bien?, ¿verdad? Porque uno no vive de reportajes ni de que te digan cosas lindas o te ‘pasen la franela’. Los artistas están pasando una situación grave, no hay eventos, no hay trabajo y uno no vive de los ahorros, espero que se haya reconocido el talento de Daniela con un buen cheque”, sostuvo la conductora de ‘América hoy’.

Janet Barboza se burla de Daniela Darcourt por recibir 'dos piscos' por canción con el esposo de Magaly Medina | VIDEO: América Tv

Magaly dijo que su esposo no busca fama, solo cumplir un sueño que tenía desde hace varios años…

Pero si se nota que le encanta el show, eso no está mal, solo digo que se debe reconocer el trabajo de la artista porque trabajar por canje, no estamos en esas épocas.

¿Crees que Daniela trabajó gratis?

¡Ojalá que no! Sería un abuso…

Por cierto, Magaly criticó el regreso de ‘América hoy’ a las pantallas y afirmó que te habían llamado al programa para ‘disparar’ y que pareces el ‘monito con metralleta’…

La opinión de ella hace mucho tiempo que dejó de importar. Más bien habría que preguntarnos si está aprovechando que tiene un programa de espectáculos para que su marido se haga famoso a costillas de personas que sí la han luchado. ¿Cuánto le pagaron a Daniela Darcourt por hacer conocido a su esposo?

¿Ustedes están tranquilas en la conducción de ‘América hoy’?

¿Tranquilas? Para nada, no estamos tranquilas, estamos felices cantando ‘No seas envidiosa’, ja, ja, ja.

