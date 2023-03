Janet Barboza decidió pronunciarse luego del tremendo misil que le envió María Pía Copello a América Hoy, por haberle ‘robado’ a ‘Mande quien mande’ el invitado.

La popular ‘rulitos’ abrió una caja de preguntas en sus historias de Instagram y un seguidor le consultó sobre el pronunciamiento de María Pía, lo que generó que se explayara.

“No vi lo que dijo María Pía, me contaron. Todos los conductores vamos a defender a nuestros equipos. Todos los equipos harán lo imposible por conseguir la primicia. La exclusiva la gana quien lo consigue. No se pide permiso para buscar tu contenido. Ustedes ganan porque todos nos esforzamos”, dijo Janet Barboza.

¿QUÉ DIJO MARÍA PÍA DE AMÉRICA HOY?

El pasado lunes 6 de marzo, María Pía Copello le dedicó unas palabras a América Hoy, de manera indirecta, lamentando que Rafael Cardozo se hana presentado en el programa de Ethel y no en el suyo.

“Hoy supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo. Eso no me sorprende”, lamentó la conductora.

CONDUCTORES DE AMÉRICA HOY LE CONTESTAN A MARÍA PÍA

Este jueves 8 de marzo, los conductores de América Hoy iniciaron el programa haciendo mofa de las palabras de María Pía Copello. Es así que ingresaron al set agarrados de las manos y cantando ‘Juntos como hermanos’.

A lo largo del espacio de entretenimiento de América Televisión, Janet Barboza intentó pronunciarse sobre el tema pero fue impedida por sus compañeros. “Esas cosas la dejamos para redes. Acá somos profesionales, nos venimos a divertir y venimos a buscar la primicia, la pepa como todos. Que nos vaya bien a todos. Acá, en América Televisión, todos somos hermanos”, dijo la ‘rulitos’ hacia el final del programa.

VIDEO RELACIONADO

MQM: María Pía cumple un mes al aire

