En la reciente emisión de “América Hoy”, Janet Barboza no dudó en cuestionar a Tepha Loza por exponer su nueva relación en redes sociales. La compañera de Ethel Pozo aseguró que la modelo no está enamorada y solo intenta “olvidar su amor del pasado”.

“Tepha acá te queremos, somos tus hinchas, pero lo vas a espantar. ¿Cómo a los dos meses le dices el amor de mi vida? Te amo y lo otro”, comentó la popular ‘rulitos’ tras ver una nota en la mostraron los videos y fotos de la pareja luciendo muy acaramelada.

Para la psicóloga Lizbeth Cueva, quien estuvo como invitada en el matutino, Tepha solo se está exponiendo a que la dañen emocionalmente.

“No solo lo va a espantar, sino que se está exponiendo a que la dañen emocionalmente porque ese desborde de amor no es saludable. Hay un error cuando piensan que él es distinto porque lo comparas con el anterior, aparentemente, puede haber diferencias, pero en el fondo es la misma persona porque escoges con tu mismo molde de amor”, puntualizó.

Tras escucharla, Barboza volvió a intervenir y sorprendió al asegurar que Tepha está mandando un claro mensaje a su expareja Sergio Peña.

“Para mí está mandando un mensaje a Sergio Peña. Aquí encontré un hombre de verdad, que no es como tú, que me trataste mal. Lo que está haciendo Tepha Loza es aferrarse a alguien que recién conoce (…) Para mí no está enamorada, está intentando olvidar su amor del pasado con este Mauricio, lo está idealizando”, añadió.

“De Sergio Peña ya ni se acuerda, aquí le preguntamos y dijo: ‘Ah, quién’”, dijo Ethel Pozo para defender a la modelo. Y Brunella se sumó diciendo: “Para mí Sergio Peña nunca fue nada. Solo salieron”.

