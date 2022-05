La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza celebró que su compañero de conducción, Christian Domínguez, escuche más a las mujeres tras participar con él en el programa dominical ‘En esta cocina mando yo’ conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo.

Y es que la animadora tuvo como partner al líder de ‘Gran Orquesta Internacional’. Ambos se enfrentaron a Edson Dávila y Brunella Horna, cuyo programa que se verá este domingo a las 7 de la noche. Para sorpresa de Barboza, Christian escuchó todos sus consejos culinarios.

“Christian Domínguez no cocina, él no hace nada en su casa, todo lo hace Pamela, entonces, yo me imaginaba lo peor, pero, sin embargo, respondió, me hizo caso en todo. Christian ha empezado a escuchar a las mujeres y eso lo celebro”, manifestó Janet Barboza.

En cambio, tuvo críticas contra la pareja rival, a quienes calificó como un “desastres en la cocina”. Contó que Edson Dávila “no sabe ni hacer arroz”. Y sobre Brunella Horna dijo que no conquista por el estómago sino por su lindo carácter.

Defiende su relación a distancia

La animadora de eventos defendió su relación a distancia con su pareja Miguel Bayona, quien radica en Estados unidos.

“Yo tenía claro que Miguel en algún momento iba a viajar con su hija, así que esto es lo que se venía. Además, no es la primera vez que tengo una relación a distancia, y siempre lo he manejado bien. Todo va muy bien, siempre pensando en un paso a la vez”, aclaró Barboza.

También se animó a contar lo bien que le va tras colocarse el rejuvchip. “Me puse este chip rejuvenecedor porque me sentía muy cansada, muy agotada, cuando yo era una persona muy activa. Ahora me siento con mucha más energía, estoy yendo al gimnasio, sigo clases de baile, estoy muy activa”, dijo.

