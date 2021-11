QUÉ FUERTE. Janet Barboza regresó a América Hoy tras haber pasado un romántico fin de semana con su novio Miguel Bayona en Estados Unidos, pero no pudo dejar de comentar todo lo que sucedió durante su ausencia en torno al escándalo de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

La rulitos tomó unos minutos para referirse, de manera indirecta, a las declaraciones de la abogada de la actriz, Patricia Simon, quien dijo que su patrocinada no percibía ningún sueldo porque se encontraba bajo el régimen de suspensión perfecta de labores.

“El día de ayer en un programa de televisión se han dicho muchas cosas de América Hoy que no se ajustan a la verdad. Me estoy refiriendo a mi compañera Melissa Parerdes y cuando digo mi compañera es porque al menos yo no me he enterado de ningún tipo de información. Hasta el día viernes que viajé ella seguía siendo nuestra compañera”, dijo Janet Barboza.

Asimismo, recomendó tener cuidado cuando elegimos a un representante, en referencia a Patricia Simon. “Tengamos cuidado cuando permitirmos que un profesional sea nuestra voz de pronto con cosas que no se ajustan necesariamente a la verdad porque, finalmente, cuando sale la verdad a la luz, una persona puede quedar como mentirosa. Tengamos cuidado a quién elegimos para que nos represente o qué información le brindamos”, arremetió la rulitos.

Finalmente, anunció que el equipo de GV Producciones, dueño de América Hoy, emitirá un comunicado de prensa. “Tratemos de ajustarnos a la verdal al 100%”, sentenció la conductora.

MELISSA NO TIENE SUELDO

Patricia Simon se presentó anoche en el programa de Magaly Medina y aseguró que la exconductora de televisión no recibe ningún ingreso económico, ya que actualmente se encuentra bajo el régimen de suspensión perfecta de labores, y que su contrato culmina en diciembre de este año.

La abogada también sostuvo que todo indica que la modelo se quedará sin trabajo si se toma en cuenta las declaraciones del productor de “América Hoy”, quien habría señalado que Melissa Paredes ya no encaja con el perfil del programa.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes acusa al ‘Gato’ de hacerle seguimiento mientras estaban separados: Estos son los videos

Algunos muchachitos de un equipo que jugará la final estuvieron en la fiesta del ‘10 de la calle’

Director de ‘La Foquita, el 10 de la calle’ reclama taquilla: Le deben 800 mil soles en entradas