Janet Barboza decidió responderle fuertemente a Magaly Medina y aprovechó los últimos minutos de su programa en ‘América Hoy’ para lanzar ‘toda su artillería’. La conductora le dejó en claro a la ‘urraca’ que en ningún momento han intentado ‘robar’ el caso de la hija no reconocida de Tommy Portugal.

Fiel a su estilo, la popular ‘rulitos’ calificó de mezquina a la conductora de Magaly TV La Firme por no querer compartir los temas que abundan en el espectáculo, asegurándole que nadie tiene la exclusiva.

“Simplemente, un minuto para aclarar algunas cosas que están pasando debido a la persona más mezquina que hay en la televisión peruana , que ustedes saben quién es y que la verdad a mí me aburre mencionar su nombre”, inició diciendo.

En ese sentido, Janet Barboza remarcó que ‘pelirroja’ no es la única que sabe hacer televisión, pues ambas tienen los mismos años de experiencia en el medio. Según expresó, el magazine matutino busca la otra versión.

“Durante los últimos años desmerece el trabajo que realizamos las demás producciones, quién te ha dicho que tú tienes la exclusiva del espectáculo, absolutamente nadie. Programas de espectáculos hay desde hace más de 20 años, sin embargo, ayer volviste a arremeter contra nosotros como siempre y utilizando imágenes de nuestro programa para dañar, insultar a mis compañeras y a mí ”, precisó.

JANET BARBOZA HABLA DEL CASO TOMMY PORTUGAL

En su discurso, Janet Barboza explicó que si la producción buscó a la hija de Tommy Portugal, Mafer Véliz, fue para pedirle explicaciones de por qué tiene una foto con su padre cuando una niña. Precisó que el cumbiambero tenía el derecho de conocer su paternidad.

“Con el tema de Tommy Portugal puntualmente fuimos a buscar la otra parte para preguntarle lo siguiente, vean esta foto, aquí la hija de Tommy tenía seis años, está con su papá y por qué en ese encuentro no le dijeron que tenía una hija . ¿Por qué esperaron a que tenga 15 años?”, comentó.

En ese sentido, tildó de huachafa a Magaly Medina y hasta ironizó diciéndole que siga comprando lujosas carteras.

“ Tú no tienes la exclusiva, no la tiene nadie, todos tocamos espectáculos, no hay que ser mezquinos. Así que sigue comprando tus carteras, huachafa, jaja. Y una ultimita, la información se comparte porque muchos de tu equipo nos escriben para pedirnos algunas pepitas y viceversa, y otros hasta nos piden hasta trabajo, ayer fue el último porque no te soportan”, finalizó.