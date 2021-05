Janet Barboza aseguró que tiene una buena relación con Tilsa Lozano luego de los comentarios que se lanzaron en ‘El artista del año’ y en ‘América Hoy’. Además, comentó que está contenta porque su familia goza de buena salud y les va bien con el programa que conduce junto a Ethel Pozo, Melissa Paredes y Edson Dávila.

“Mi relación con Tilsa, de parte mía, es de cordialidad. A mí me cae muy bien, qué pasa por su lado, la verdad no sé, pero no es algo que me incomoda, en el sentido que cuando uno va a un show como ‘El artista del año’ evidentemente habrá críticas, comentarios distintitos y de eso se trata”, mencionó la conductora de ‘América Hoy’.

Eso quiere decir que respetas sus comentarios…

Por supuesto, cuando uno tiene tiempo en el medio y sabe cómo funciona, hay que respetar. Si yo voy a comentar de cualquier persona, es lógico que esa persona comente. Acá no te puedes picar si tú emites un comentarios, es normal que haya una devolución.

Hablando de oto tema, ¿cómo te encuentras en lo personal?

A Dios gracias muy bien, esperando como todos los peruanos la vacuna. Me parece que ya se ha cerrado un contrato (de las vacunas) y esperando. Con el tema del trabajo, feliz porque nos va muy bien en ‘América Hoy’. Y en cuanto a salud, mi familia está bien y mi entorno más cercano también. Con un poco de ansiedad nada más a que llega la vacuna y estemos todos bien.

