Janet Barboza usó sus historias de Instagram para contestarle a Samuel Suárez, quien aseguró que la conductora de América Hoy le escribió por WhatsApp para amenazarlo con una denuncia, luego de haberla llamado ‘carroñera’ y ‘sinverguenza’.

“No inventen, no hay ninguna demanda ni amenaza de denuncia para nadie. Lo que se intentó que hubiera fue una conversación privada y preguntar por qué de la nada empiezan los insultos por parte de un personaje. Nada más” , acotó la ‘rulitos’.

Janet Barboza asegura que nunca amenazó con denunciar a Samu

SAMU INDIGNADO CON JANET: ES UNA BAJEZA

Samuel Suárez protagonizó un enfrentamiento mediático con Janet Barboza, luego de haberla llamado ‘carroñera’ por criticar a la urraca y decir que ella no tiene la exclusiva de las noticias de la farándula chollywoodense. El creador de Instarándula le dedicó varias historias a la rulitos y contó que le mandó varios audios donde lo amenaza con tomar acciones legales contra él.

Según se escucha en los archivos que le envió Janet, la conductora de América Hoy le reclama por haberla calificado de ‘carroñera’ y ‘sinverguenza’. “Quería corroborar eso para ver qué hago con esa información”, dijo la popular ‘Reina de las movidas’.

“Esto es amenaza de demanda... yo tengo clarísimo este tipo de modus operandi de la farándula, esta gentita que se consigue tu número personal para hacerme este tipo de aclaración... y le respondí, le dije que me parece una falta de respeto que me escriba sin antes haber visto cómo lo dije, lo que dije, en qué contexto... yo me refería al programa”, dijo Samu en sus historias de Instarándula.

JANET LE RECUERDA A SAMU QUE LO APOYÓ CON DINERO

Asimismo, compartió la respuesta que en envió Janet Barboza, donde le recuerda que lo ayudó cuando él estuvo a punto de perder la vida hace cuatro años y los artistas y sus conocidos se unieron para hacer una colecta de dinero a su favor.

“Bueno Samuel, a mí no me sorprende que alguien se atreva a escribir, me parece lo más civilizado, en lugar de reaccionar. Evidentemente no me he quedado con el titular, he leído la nota y dije ‘bueno, vamos a llamar a Samuel que en algún momento de su vida pasó un momento difícil y recurrieron a mí para que apoyara, y te digo, que apoyé con muchísimo gusto porque era un momento que tú necesitabas... pero sí me asombró muchísimo leer estas palabras, que el diario pone como si hubieran salido de tu boca. Samuel no es un atrevimiento llamar, al contrario, es civilizado”, dijo la rulitos.

El creador de Instarándula se mostró indginado porque la conductora de América Hoy le sacó en cara esa difícil situación de salud que tuvo que atravesar. “No me parece que me tengas que recordar el momento duro que pasé y cuánto dinero diste, me parece recontra bajo”, le respondió.

En ese sentido, le agradeció a todas las personas que lo apoyaron hace cuatro años, cuando estuvo en UCI, pero aclaró que eso no significa que tenga que ‘pasarles la franela’. “Yo estoy acá para opinar y me parece recontra bajo que me venga a recordar que dio dinero para salvarme la vida, no era necesario hacerlo”, acotó el periodista de espectáculos.

Finalmente, le pidió a Janet Barboza que esta sea la última vez que le escriba a su número personal para responderle, pues lo puede hacer de manera pública. “Ya está señora, tome las acciones que desee, pero tómese aunque sea un minuto de trabajo para ver y luego con base decir ‘me dijo esto’, antes de hacer una acción así”, concluyó Samu.

Samuel Suárez consideró una ‘bajeza’ que Janet Barboza le haya recordado que ayudó en la colecta a su favor hace cuatro años, cuando estuvo en UCI a punto de perder la vida.

JANET DESTRUYE A MAGALY Y HABLA DE SU OMBLIGO

Janet Barboza aseguró que este lunes le contestará a Magaly Medina, a la que calificó como ‘la mujer sin ombligo’, luego que la conductora de Magaly Tv La Firme dedicara varios mintutos de su programa a defender a Samu y calificar de bajeza que la ‘rulitos’ le haya recordado al periodista que lo ayudó cuando estuvo a punto de morir.

“Entremos en contexto, ella que es la experta rajando del físico de todas las demás... según el diccionario, así es un ombligo normal. Este es el de ella que durante la operación olvidaron hacérselo... el ombligo en una abdominoplastía puede cambiar su forma y posición porque toda la piel de alrededor se va a extirpar (lipectomía transversal) y lo vamos a reposicionar manteniendo su unión en la base. En su caso, se olvidaron de reinsertarlo y fue a parar al tacho de basura ”, dijo la conductora de América Hoy en sus historias de Instagram, compartiendo fotos del abdomen de Magaly.

En ese sentido, recomendó a sus seguidores que si quieren hacerse este tipo de intervención, que se aseguren que su doctor no se olvide de su ombligo. “Después de una abdominoplastía, se puede usar un conformador. Se usa una canica en el ombligo, pero hay que llevarla varios meses porque las cicatrices se retraen durante el primer medio año tras la cirugía”. acotó la rulitos.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly ‘chanca’ a Deyvis Orosco: “No canta nada, pero no lo dije por no pelearme con su suegra”

Karla Tarazona critica a Melissa Paredes: “Sin mi hija, no celebro ningún cumpleaños”

Patricio Suárez Vértiz habla de Diego Bertie: “Era de mente abierta, yo diría que más que Jaime Bayly”