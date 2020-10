La empresaria y animadora de eventos Janet Barboza reveló que su novio Miguel Bayona sufre de “mamitis” durante su participación en el programa ‘América hoy’.

Estas declaraciones se dieron cuando estaban conversando con una psicóloga sobre el tema ‘Auxilio, mi pareja tiene mamitis’. Es en ese momento en el que Janet se sintió identificada e hizo tal confesión.

“Lo reconozco, mi amado Miguel tiene mamitis. No existe el hombre perfecto, todos tienen defectos, pero, ojo, no creo que la mamitis sea un defecto”, señaló Janet Barboza ante la sorpresa de los conductores Ethel Pozo y Renzo Schuller.

Además, contó que, alguna vez, se animó a preparar a Miguel un rico arroz con pollo, pero tras probar su sazón él comentó: “Está rico, pero no como el de mi mamá”.

Por fortuna, Janet toma estos comentarios con buen humor, incluso aclaró que no le molesta. “Si yo fuera una mujer más joven, quizá, entraría a competir, pero me encanta que él tenga esta mamitis, le para ‘reventando cuetes’ a la comida de la mamá, y a mí me encanta”.

También aclaró que mantiene una buena relación con la madre de Miguel Bayona. La pareja tiene una relación sólida pese a las críticas por al diferencia de edad. Ellos llevan una feliz relación desde hace tres años.