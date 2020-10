La empresaria Janet Barboza aseguró que la modelo Tilsa Lozano está pasando por un bello momento de su vida al lado de su pareja Jackson Mora, de quien se dijo que estuvo buscando a su expareja Olinda Castañeda.

Al parecer Tilsa haría caso omiso a estas especulaciones porque confía plenamente en Mora. Así lo señaló Barboza en el segmento ‘Las moviditas de hoy’ del programa ‘América Hoy’.

“Yo hablé con Tilsa Lozano después de que Olinda Castañeda mostrara unos mensajes donde, aparentemente, ella y Jackson estaban conversando. Sin embargo, al parecer, estos mensajes fueron sacados de contexto, y la conversación iba por otro lado”, dijo ante cámaras Janet Barboza.

Pero eso no fue todo. La popular ‘Rulitos’ aseguró que Tilsa le dijo: “'¿Sabes qué, Janet?, a mí no me importa lo que la gente diga, yo estoy enamorada, confío en mi hombre, vamos a seguir para adelante'. Es decir, estas denuncias no le movieron un pelo”.

Esto podría ser cierto, debido a que Tilsa Lozano y Jackson Mora están disfrutando de unas paradisiacas vacaciones en Paracas. Es más Tilsa no ha dejado de postear en su cuenta de Instagram cada momento al lado de ser amado.

¿Olinda Castañeda la tercera en discordia?

Hace más de un mes, la modelo Olinda Castañeda mostró en el programa ‘Magaly TV, la firme’ conversaciones que mantenía con Jackson Mora, pese a que él tenía una relación con Tilsa Lozano.

De inmediato, Mora se contactó con el programa de espectáculos y negó buscar a Castañeda para retomar la relación. El empresario aseguró que las conversaciones con Olinda solo fueron por los negocios.

“Yo no converso con Olinda, solamente lo que vez en pantalla. Es totalmente falso (que él la busque para reiniciar la relación)”, dijo Jakson en esa oportunidad.