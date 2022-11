¡BLOOPER! Durante una secuencia de preguntas en América Hoy, Janet Barboza confundió el nombre del cantante “Bad Bunny” con “Bugs Bunny”, esto causó que sus compañeros estallen en risas. Según la ‘rulitos’, “Bugs Bunny” cantaría en la boda de Brunella Horna.

“Me acabo de enterar, me informa nuestra salita de informaciones, que sería “Bugs Bunny” (...) ¿Cómo se llama ese chico? Límpiense los oídos por favor...Bad Bunny cantaría”, indicó la conductora provocando la risa de todos los presentes.

Según las mismas “fuentes” de Janet Barboza, Karol G estaría a cargo del show de la recepción de Valeria Piazza, quien se casará en diciembre.

Valeria Piazza ofrece detalles de su boda

Brunella Horna se juerguea por su despedida de soltera y sufre caída

Brunella Horna volvió a ser vacilada por sus amigos de ‘América Hoy’ tras protagonizar una fuerte caída mientras celebraba su despedida de soltera, previo a su matrimonio con Richard Acuña. La modelo viajó a Miami con sus amigas para juerguear.

“Yo estaba ahí caminando bien sexy... Mis amigas me grabaron, no necesito enemigas con esas amigas... No piensen mal, lo que pasa es que había muchas piedras y pisé mal. Yo misma subí el video (...) Para no engordar a mí me gusta el trago directo, sin tanta gaseosa”, fueron las palabras de la ‘rubia’.

