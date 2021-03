Janet Barboza aseguró que se siente ‘regia’ y no le incomoda que la vacilen con su edad en ‘América Hoy’.

“Me siento súper regia y aunque no estuviera regia, creo que el tema de la edad es para sentirnos orgullosos, siempre trato de mostrar a través de las bromas que me hace Edson (‘Giselo’) es que nosotras las mujeres no deberíamos tener problemas en decir nuestra edad y mostrarnos orgullosas de lo vivido. Así que no me molesta que me pregunten mi edad o que me bromeen”, dijo la ‘Rulitos’.

Además, los comentarios son en ‘buena onda’…

Claro, es un programa positivo que suma y divierte.

Magaly Medina volvió a criticar a tu pareja y a ti en su programa, ¿qué opinas?

Ja, ja, ja. No existe simplemente.