La conductora de televisión Janet Barboza cuenta que hace dos meses conoció la aplicación ‘Tik tok’ y desde entonces se ha dedicado a realizar locuras en las redes sociales, como usar los efectos para mostrar que se cortó el cabello dejándose un cerquillo mal hecho.

“Mucha gente me ha escrito y hasta me llamaron del extranjero para decirme ¿qué has hecho?, y me he reído mucho, al parecer no conocen ‘Tik tok’ y los efectos que tiene para divertirse. Algunos se han sorprendido y han sacado de contexto, pero yo me río, me divierte todo esto, hay que reinventarse, hay que actualizarse sino estamos muertos ”, enfatizó la ‘Rulitos’.

Carlos Cacho y Koky Belaunde te han criticado...

No he leído lo que habrán dicho, pero bueno, sé que mucha gente me tiene tirria porque logré muchas cosas como tener una cadena de 15 sedes de mi peluquería. No soy estilista pero conozco muy bien del tema, he llevado cursos y he sabido manejar mi negocio y quizá eso no es visto con buenos ojos, te ven con recelo, arman un circo.

Te han sacado todo tipo de memes…

Yo me he reído y los he compartido en mis redes, se siente rico. A mí eso no me molesta, conozco muy bien este negocio.

Y ahora has decidido dejarte las canas…

Eso no me atormenta, cada día se notan más. En los países latinos hay mucha presión por ese tema respecto a la mujer, como estar delgada y tanta cosa, cuando lo más importante es la salud. Cuando viajo a Europa me dicen ‘bebé’, pero aquí me dicen ‘tía’, es gracioso. Yo sigo disfrutando el tiempo, las canas son vida.

¿Y cómo está tu familia en España?

Se encuentran bien de salud, gracias a Dios. España ha sido uno de los países más golpeados, ha sido de terror y espero que eso no nos pase aquí. (E.C.)