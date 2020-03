Janet Barboza tuvo que contar por fin todos los ‘retoquitos’ que se ha hecho desde que está en televisión. La conductora de ‘Válgame’ enumeró uno a uno las cirugías a las que se ha sometido, además de confesar que sí se ha puesto botox y ácido hialurónico en el rostro, a pesar que hace unos meses sostuvo que debido a un derrame facial y a los medicamentos que toma le generan “retención de líquidos”.

En el programa ‘Válgame’, Janet decidió ser examinada por el cirujano plástico invitado y pese a lo que los demás dijeron, la popular ‘rulitos’, no se ha sacado las costillas, pero es en ese momento en que empieza a enumerar los procedimientos a los que se ha sometido.

“Me he hecho la rinoplastía, me he quitado implantes y me los he levantado un poquito, me han hecho injerto de grasita acá (pompis) y me he aspirado las caderas tres veces porque tengo mucho. Me han sacado grasa de las caderas”, dijo Janet Barboza.

Pero, ‘Metiche’ fue más allá y le pidió que diga qué arreglos se ha hecho en el rostro. “La gente habla muchísimo de rellenos y quisiera aprovechar que está acá el doctor si estoy en lo cierto o equivocada. He usado botox hasta hace tres años y dejé de usarlo porque tuve una parálisis facial bastante severa. Me he puesto también vitamina C y ácido hialurónico cuando uno tiene líneas, células madre”, reveló Janet, pero negó que se haya puesto rellenos en los pómulos

Janet Barboza reconoció cirugías

ANTES DIJO ESTO

En una declaración que dio el pasado mes de noviembre, Janet Barboza sostuvo que no usaba bótox ni se habría realizado ninguna cirugía plástica en el rostro.

“Creo yo que si las personas nos queremos ver mejor con una ayuda de una cirugía y si eso nos va a ayudar a tener un mejor trabajo y va a mejorar tu estado de ánimo, hay que hacerlo. Yo no uso botox, no tengo ningún tipo de relleno en el rostro y estoy expuesta a que me analicen y me revisen”, aclaró la popular rulitos.Asimismo, indicó que su cambio en el rostro se debió a un problema médico.

“Yo tuve un problema de parálisis facial, ahora tengo un problema médico por las que tomo unas pastillas y que quizás me podrían provocar algún tipo de retención de líquidos, pero más allá de eso, no”.

Janet Barboza operaciones