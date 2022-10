Janet Barboza y la coreógrafa Alejandra Sánchez protagonizaron un tenso momento este lunes en América Hoy. Y es que la joven artista asistió como invitada al programa de Ethel Pozo para hablar del desempeño de los participantes de El Gran Show, en su tercera y última entrega.

En un momento, mientras veían la presentación de Giuliana Rengifo, la ‘rulitos’ se confundió de nombre y llamó Claudia a Alejandra, generando la reacción incómoda de la coreógrafa. “Yo creo que las entradas al teatro no llegan por canje, yo creo de que debe ser por eso que no me conoce todavía la señora”, dijo visiblemente molesta.

Janet Barboza no se quedó callada y lejos de pedir disculpas, arremetió contra la bailarina y aseguró que no era conocida. “Lo que pasa es que no eres conocida y no tengo por qué conocer a todo el mundo”, dijo la conductora de América Hoy.

Alejandra Sánchez volvió a tomar la palabra y le reclamó a Janet que era comunicadora debería saber a quiénes tiene de invitados en su programa. “Usted es comunicadora y tiene que saber quién está sentado en la mesa del jurado, pero no, usted me ningunea”, acotó la coreógrafa.

En ese momento, la rulitos le pidió a la producción del programa que le alcancen la claqueta, para demostrar que el nombre de la invitada no estaba señalado en la pizarra. “Yo no tengo que conocer a todo el mundo, a mí me tienen que poner acá en la claqueta el nombre de los invitados y a ti no te conozco, no está tu nombre acá, discúlpame por favor”, indicó la conductora.

Hacia el final del programa, Alejandra Sánchez se despidió e invitó al público a ver su espectáculo de cabaret, ‘Bar show’, a las 10 de la noche en La Noche de Barranco, y Janet aseguró que iría a verla. “Voy a ir a verte, quiero verte”, dijo la rulitos.

Janet Barboza se enfrentó a coreógrafa

