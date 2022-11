SE PASARON. Janet Barboza anunció que quería someterse a un tratamiento para congelar sus óvulos, este método es un utilizado por las figuras de la farándula como Melissa Klug, Flavia Laos, Vania Bludau, entre otros; sin embargo, Brunella Horna y Edison Dávila no pudieron evitar reírse.

“Usted está para congelarse” , le dijo el popular Giselo, provocando las risas en el set del programa. Mientras que la ‘Baby Brune’ no paraba de reírse.

Por su parte, Ethel Pozo explicó que ella habló con ginecólogos y que a esa edad ya no es posible, pero lejos de escuchar razones, la ‘rulitos’ afirmó que todo se trata de prejuicio. “Esta es una sociedad machista. Una mujer con 48 primaveras no puede”, agregó.

Janet Barboza quiere congelar sus óvulos

Janet Barboza responde a Giselo: “Miserable”

Tras escuchar las burlas de Giselo, Janet Barboza le dijo “miserable” por sus comentarios tras anunciar sus intenciones. “Yo no soy ginecóloga, no soy experta, y cuando tengo dudas pregunto, pero si me dicen que no, entonces no se puede”, añadió.

“¿Alguien me puede prestar su óvulo? (Ethel: Eso se puede) Hecha la ley, hecha la trampa, chicas de 40 y un poco más, ya saben”, enfatizó.

