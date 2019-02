Janet Barboza contó que Ivana Yturbe está feliz con Jefferson Farfán

Janet Barboza comentó que Ivana Yturbe regresó muy feliz de Europa, donde estuvo con Jefferson Farfán, y espera que su relación siga creciendo.



“El hecho de que hayan regresado juntos, como se ha visto, es un signo de que la relación marcha muy bien. Sé que Ivana se encuentra feliz, disfrutando la vida y conociéndose cada día más con Jefferson. Ambos son dos chicos solteros y hay que celebrar el amor”, precisó.

Además, Janet agregó que aún no ha visto a Ivana, pero mantiene una cercana comunicación con su madre.



“A ella la conozco desde los 7 años, es una gran chica pero aún no la he visto, pero su madre me ha comentado que está muy tranquila y feliz con esta relación, que las cosas están caminando muy bien”, añadió.

Por otro lado, la conductora de televisión dijo que su romance con Miguel Bayona está más fuerte que nunca.



“Hemos celebrado el ‘Día del Amor’ con una cena romántica, dándonos tiempo para nosotros y conversando sobre los proyectos que tenemos para desarrollar este año, y que nos vienen consolidando como pareja”, detalló Janet.

Como se sabe, el 14 de febrero, al promediar las 6 de la mañana, Ivana y Jefferson arribaron a Lima procedentes de España, donde estuvieron vacacionando en Marbella y Puerto Banús.