Por: Eric Castillo

La conductora Janet Barboza negó tener algo personal en contra de Magaly Medina y espera que se recupere del coronavirus haciendo su cuarentena en casa.

“Muchos piensan que uno emite una opinión porque alguien te cae mal y no tengo nada personal contra la señora Medina. Solo le reprocho sus actos porque todos debemos respetar las normas establecidas en medio de esta pandemia”, enfatizó la ‘Rulitos’.

Ella ya no ha salido al aire en estos últimos días y evaluará si regresa el lunes...

Es buena la decisión del canal porque aquí está en juego la vida de personas, el virus está matando gente. Esto no son puntos de rating. Yo le deseo lo mejor, que siga por 20 o 30 años más en la pantalla... pero ella ha demostrado que tiene una obsesión con la televisión, creo que ha perdido conexión con la realidad.

¿Por qué crees que se aferra?

Creo que no está pisando tierra y se está poniendo necia. Es una señora de sesenta años, que es población en riesgo.

Por otro lado, le deseó una pronta recuperación a la ‘Urraca’.

“Ojalá que se recupere pronto y bien, pero sobre todo que cumpla su cuarentena”, añadió Janet.

‘NO LA ODIO’

La periodista Lourdes Sacín también le deseó una pronta recuperación, pero le pide que cumpla la cuarentena.

“No odio a Magaly Medina, aunque no lo crean me cae bien, a pesar de que diga lo peor de mí. Ella en algún momento me demostró algo bueno”, sostuvo.

Respecto al momento que está viviendo dice que nunca le desearía lo peor.

“Espero que se recupere, que supere bien la enfermedad, pero tiene que cumplir su cuarentena y no puede ser irresponsable en estos momentos”, añadió.

