Janet Barboza publicó en sus redes sociales una serie de videos en los que se ve ‘al natural’ y mostrando sus canas . En las imágenes, la popular rulitos contaba que está próxima a realizarse un tratamiento láser en el rostro y también mostró cómo quedó después de someterse al pintado de su larga melena. Sin embargo, la artista no se salvó de las críticas y ella no dudó en responder, fiel a su estilo.

“Janet, por qué no te pintas el cabello? Pienso que eres una figura pública, verte bien y se te ve guapa cuando te arreglas, tu esposo es joven, no hay que sentirse tan segura, en serio, lo digo en buena ona. Solo que verte así es como descuidada y no creo que sea porque no tengas los medios o tal vez me perdí algun story el por qué te dejas el cabello así canoso” , le escribió una de sus seguidoras.

Inmediatamente, Janet respondió “dejé mis canas porque las mujeres tenemos que sentirnos orgullosas de nuestros años y no avergonzarnos. Tenemos que dejar atras las etiquetas que una sociedad machista nos impone. Ser una mujer mayor no es un delito, es orgullo. Tener canas es símbolo de sabiduría, lo mismo pasa con las arrugas. Vivimos en un medio de muchos prejuicios que tenemos que vencer”.

Janet Barboza se muestra ‘al natural’ y luego cómo quedó tras pintarse el cabello ¡QUÉ TAL CAMBIO!

En otro momento también respondió a una seguidora que le dijo que debería “estar guapa por tu marido y poner de su parte para estar arregladita”.

“¿Arreglarse por el marido? ¿Qué cosa? Primero ¿qué es arreglarse? ¿Andar maquillada, peinada y siempre producida? ¡Qué flojera!” , resaltó la ‘rulitos’