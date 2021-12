Se vivió un incómodo momento en la reciente edición del programa “América Hoy” cuando un cirujano visitó el set del espacio matutino y se refirió a los arreglos estéticos de la presentadora Janet Barboza.

“Lo que pasa es que la señora Janet (Barboza) dice que es completamente natural y yo dije que no creía que todo era natural porque ha quedado linda y preciosa por todos los ‘retoques’ que se ha hecho”, comentó el cirujano Steve Díaz.

Barboza no se quedó callada y se defendió a su fiel estilo: “Usted como doctor no le parece una ligereza. Usted dice que me hice más de 30 cirugías”.

Janet indicó que gracias a ella, el cirujano se ganó un espacio en la pantalla chica: “Yo no quiero pensar que usted es otro Judas. En este programa le hemos dado la oportunidad y me atrevo a decir que usted se suma a la larga lista de artistas que yo he descubierto”.

Como se sabe, Janet Barboza es blanco de duras críticas por sus retoques estéticos y su principal detractor es Rodrigo González ‘Peluchín’, el responsable de ‘bautizarla’ como ‘Retoquitos’.

