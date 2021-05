FUEGOOO. Toño Centella estuvo este jueves en América Hoy y se refirió a Johanna Rodríguez, con quien retomó su relación tras acusarla de una presunta infidelidad con ‘Zaperokito’.

El cantante de cumbia aseguró que está ‘empezando de cero’ con su aún esposa y que se encuentran felices por su reconciliación. Sin embargo, Janet Barboza no se guardó nada y lo felicitó por perdonar un engaño.

“En un país como el Perú, que es machista, donde sí estamos acostumbrados a que la mujer perdone una infidelidad y los hombres normalmente no lo hacen, por pena y vergüenza, y vienes tú todo un caballero y nos dices, ‘sí, los hombres también perdonamos una infidelidad y nos damos otra oportunidad”, indicó la popular ‘rulitos’.

Toño Centella aseguró que no iba hablar de su vida personal pero resaltó que el amor no se acaba de la noche a la mañana y que está empezando ‘de cero’ su relación con Johanna Rodríguez.

Janet Barboza preguntó si su esposa estaba con él en su casa y se atrevió a mandarle un mensaje, desatando la incomodidad del chichero, quien le pidió que no continúe, aunque la conductora hizo caso omiso y se mandó con todo.

“Escúchame bien Johanna, Toño Centella es mi yunta, mi brother, mi pinki, es como mi hermano, entonces te voy a pedir por favor, que si más adelante no quieres nada con él, no lo engañes, dile ‘Toño siento que el amor ya no va’ pero por favor, hay que rendirle respeto a un hombre y a un gran artista como es Toño Centella. Yo estoy segura que si se han dado otra oportunidad es porque se lo merecen”, indicó.

“Como dije, lo más importante es que estamos empezando desde cero y nuevamente vamos a retomar una relación que tuvimos de 13 años, seguiremos adelante por el bien de nuestra familia”, respondió el cantante.