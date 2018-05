Janet Barboza defiende a Milett Figueroa: "Con dos pies izquierdos estuve bailando y la gente me apoyaba"

Janet Barboza defendió a Milett Figueroa tras su participación en ‘El artista del año’ y dijo que tiene mucha personalidad para cantar un género tan difícil como la salsa.

“Estuve en ese escenario y es muy complicado debutar y no estar nerviosa. Milett es muy talentosa y poco a poco irá demostrándolo. Además, cantar salsa es difícil y la aplaudo por ser corajuda. Me hace recordar que yo, con dos pies izquierdos, estuve bailando y el público me apoyaba porque me esforzaba”, indicó Janet Barboza.



Por otro lado , Janet Barboza contó que ya tiene siete meses con su novio Miguel y les va bien en la convivencia. “Estamos en una etapa bonita, la disfrutamos al máximo”, manifestó. (E.C.)