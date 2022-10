¡UY! Janet Barboza fue consultada sobre la broncaza entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel, la conductora dejó entrever que la ‘urraca’ habría estado con “copas de más” durante su programa. En la víspera, la rulitos fue catalogada como “mono con metralleta”.

“La mezquina (…) Ya sabemos que ella antes de hacer su programa le mete su ayudin, su licorcito ”, expresó a la prensa.

Además, la conductora de América Hoy no dudó en lanzar fuertes insultos a Magaly Medina y aseguró que no ve su programa.

“Yo tomo las cosas como de quien viene y si una persona tan tóxica, tan mezquina, tan bagre salga a decir lo que tenga que decir, la verdad es que yo me río de sus comentarios y como me ven nada opaca mi felicidad. No veo nada que intoxique, no veo nada que tengo que jalar la palanca y que se vaya por el baño ” , dijo.

TROME - Janet Barboza habla de Magaly Medina (Video: Carla Chevez)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel?

Durante su último programa, Magaly Medina mostró videos pasados de Gisela Valcárcel y afirmó que ella es “hipócrita” y no merece respeto.

“Siempre me ha parecido una persona con doble discurso. Una disforzada, una hipócrita y se lo he dicho a lo largo de los tiempos. Pero nunca pensé que fuera una mentirosa a morir. La desesperación por el rating la ha hecho alucinar un montón de barbaridades que no voy a permitir a ella que me lo diga”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Gisela y la vez que llamó EN VIVO a Magaly por “veto” de Tula en la Teletón: “¡Eso es mentira!”

Gisela Valcárcel reaparece con video tras la ‘destrucción’ de Magaly Medina en su programa

Magaly pone en duda reputación de Gisela: “Si recordamos cómo trepaste a la TV, no es ejemplo de una mujer”