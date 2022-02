FUERTE Y CLARO. Janet Barboza no se quedó callada ante las fuertes acusaciones de Martha Chuquipiondo, conocida como ‘La Mujer Boa’, quien señaló que la popular ‘rulitos’ mantuvo un romance con la expareja de su madre, es decir, su expadrastro.

Chuquipiondo se referiría al padre de la hija de Janet, el conocido empresario Nilver Huárac. Sin embargo, la conductora de ‘América Hoy’, rechazó esas afirmaciones y anunció una demanda en contra de la polémica artista.

“Buenas noches, Martha. Acabo de leer tus difamaciones y es muy lamentable que te expreses así de mí y de mi madre. El día lunes tomaré acciones legales, has cruzado la línea de buscar prensa con algo muy delicado. Espero que uses los mismos medios donde me has difamado para disculparte. De lo contrario iré hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

Sin embargo, su mensaje no fue todo, pues Janet Barboza habría insistido en llamar a ‘La Mujer Boa’, pero ella no le contestó. Esto quedó capturado y fue compartido por Martha en sus redes sociales.

Janet Barboza le envía mensaje privado a 'La Mujer Boa'. Foto: Facebook.

‘LA MUJER BOA’ LE RESPONDE

Martha Chuquipiondo tampoco se quedó callada y volvió a arremeter contra Janet Barboza. Aseguró que tendrá que ser la conductora quien demuestre esta mentira y no ella, pues tiene pruebas.

“¿Perdón? ¿Disculparme? ¿Juat? No estiradísima, todo lo contrario, me recontra reafirmo en lo dicho y llega, hasta donde te dé la p... gana ¿ok?”, sentenció.

“Demuestra tú que yo miento, carepalo, hablando tú de códigos. Sal oe. Ojo y prensa es lo que menos deseo, pero hay tipejas que hay que ponerles su estatequieto. Pregunto, para ti cuál es peor, ñañita, meterte con el ex de tu madre, por ende tu expadrastro, encima con la misma p... que era de tu madre, hicieron una nieta y la hiciste abuelita a tu mamita . Lo que Melissa Paredes hizo, elige solo una pregunta ñaña”, agregó.