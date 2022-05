Janet Barboza sobre condena a John Kelvin: “Queremos justicia, que se mida con la misma vara”

Janet Barboza se pronunció en el programa ‘América hoy’ sobre la condena de 21 años que recibió John Kelvin por la agresión y violación contra Dalia Durán. La conductora se mostró disconforme y pidió que se midan a todos con la misma vara.

Mientras una abogada comentaba la situación que afronta John Kelvin, Janet Barboza tomó la palabra y dijo que no está de acuerdo con que el caso de John Kelvin sea utilizado como un precedente en este tipo de delitos.

“Desgraciadamente no estoy de acuerdo con esto, que se utilice la vida de un ser humano para ejemplificar y para hacer un precedente para que no se vuelva a repetir. Eso en la practica no sucede. Hay personas que asesinan por zapatillas, por un celular”, comentó Janet Barboza.

Acto seguido, la conductora indicó que todo deberían ser ‘medidos con la misma vara’. “ Lo que queremos la población es justicia, que se nos mida con la misma vara”, indicó.

Janet Barboza en contra de sentencia de 21 años contra Jhon Kelvin

JURA ES INOCENTE

John Kelvin se pronunció, a través de su cuenta en Facebook, sobre la sentencia de 21 años que le impuso el Poder Judicial por agredir física, psicológica y sexualmente a su expareja y madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán.

A través de un comunicado, el cumbiambero cuestionó a las autoridades judiciales al considerar que se está cometiendo una injusticia solo porque su caso cobró notoriedad debido a que es un personaje público.

“La justicia para mí es diferente, jueces no aplican justicia (…) me han condenado a 21 años, situación que no aceptaré porque me considero inocente y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme”, cuestionó John Kelvin.