¿CÓMO? Janet Barboza arremetió contra Ale Venturo por lucirse junto al ‘Gato’ Cuba, esto luego de revelarse imágenes del futbolista en una discoteca de Piura. La popular ‘rulitos’ afirmó que la empresaria “premió” a su pareja pese a escandaloso comportamiento.

Para la conductora de América Hoy, existe un tema de marketing porque la reaparición de la pareja se dio durante la inauguración de un local de su empresa.

“Ale Venturo ha decidido pasar por agua tibia lo del Gato, es más lo celebra y lo premia llevándolo a la inauguración de su restaurante, creo yo que hay un tema de facturación” , expresó.

Janet Barboza sobre Ale Venturo y Rodrigo Cuba

¿QUÉ PASÓ CON EL GATO CUBA EN PIURA?

El último 3 de octubre el programa de Amor y Fuego emitió imágenes del Gato Cuba en una discoteca con una jovencita. Pese que su pareja Ale Venturo está embarazada, el futbolista perreó con la mujer e incluso acercó su cara a su cuello.

Peluchín lanzó fuertes comentarios contra el ex de Melissa Paredes. “Yo creo y esta es una opinión muy personal, que una persona enamorada no hace eso, que una persona que respeta a su pareja no hace eso. “No la quiero como aparento, no la cuido como parece”. Olvidémonos de ese tema, preocúpate por quien viene en camino ¿no? Ni siquiera se frenó un poquito por eso, ¿de qué está hecho el Gato Cuba?”, cuestionó.

