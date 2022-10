Janet Barboza se burló de Magaly Medina y dijo que ella es la presidenta del club de las mujeres engañadas, pero que no quiere reconocerlo. Además, le recordó que su esposo, el notario, Alfredo Zambrano ‘llamaba’ a Giuliana Rengifo y que es mezquina, egoísta y huachafa con los comentarios que hace.

“Giuliana Rengifo lo ha dicho, porque luego me mandan carta notarial que dicen: Compruébame que mi pingüino llamó a la Rengifo. Lo dijo la misma Giuliana. Entonces, no te des de atacada ni te des de una dama en todo el sentido de la palabra cuando eres igual que las demás. I mitas a todas las ‘huachafas’ que compran la misma cartera igual que tú. Tu ‘pingüino’ llamaba a la Rengifo cuando estaba contigo igual que muchos otros lo hacen. Entonces, tenemos una ‘vistima’ más acá (ríe). Es la presidenta del club de las mujeres engañadas. No quiere reconocerlo, porque según ella tiene una relación perfecta, cosa que no creo. Creo que cuando se apagan las cámaras definitivamente tiene que tomar su traguito para que se alivie... Por favor, ¿cómo vas a decir que alguien fomenta la infidelidad? La infidelidad es un acto, es una elección personal. Significa que cuando tu pingüino llamaba a la Giuliana Rengifo, ¿quién lo motivaba?”, dijo Janet.

La conductora de de ‘América hoy’ también comentó que nada de lo que diga Magaly Medina sobre ella, al calificarla como ‘la mono con metralleta de Gisela Valcárcel, iba a restarle la felicidad que tiene. “Mi madre acaba de llegar de España, se va a quedar conmigo unos seis meses, así que imagínate la felicidad tan grande que tengo al tenerla nuevamente conmigo. Nada va a opacar mi felicidad ni siquiera los comentarios de la mezquina”, precisó.

‘BAGRE Y EGOÍSTA’

Janet también dijo que no veía el programa de Magaly Medina porque lo que no le suma es como jalar la cadena del baño. “Yo tomo las cosas como de quien viene y si una persona tan tóxica, tan mezquina, tan bagre, egoísta sale a decir lo que tenga que decir, la verdad es que yo me río de sus comentarios. No veo nada que intoxique, no veo nada que tengo que jalar la palanca y que se vaya por el baño”, comentó.

En otro momento, se burló de la conductora de ‘Magaly Tv la firme’ al señalar que cada vez que sale a declarar lo hace ‘sazonadita’. “Lo más probable es que ella haya estado bien sazonadita como siempre. Ya sabemos que ella hace su programa, metiendo su ayudín, su licorcito para sazonarse para el resfrío”, dijo.