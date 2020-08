¡Suenan las campanas de boda para Janet Barboza ! La popular ‘rulitos’ confesó que su pareja Miguel Bayona y ella ya tienen planes para formalizar su relación mediante el matrimonio. Sin embargo sorprendió a todos sus seguidores al indicar que lo harán por la vía religiosa, ya que él no puede hacerlo por civil, pero algunas usuarias le escribieron y le indicaron que eso no sería posible.

La animadora de TV tiene ilusión de pasar a las filas de casadas y hasta mostró algunos modelos de vestidos de novia que le gustaría lucir en ese día especial, pero tal parece que esto no será tan fácil como ella imagina, pues deberá resolver antes ese problema legal que aún su pareja Miguel, por lo que la ceremonia sencilla e íntima deberá esperar.

Janet Barboza y su pareja han demostrado ser una pareja estable, ya que ella lo apoya en sus emprendimientos y él sigue a su lado a pesar que en una ocasión la relación tambaleó debido a malos entendidos.

Janet Barboza ilusionada con casarse con su pareja

AMOR A PRIMERA VISTA

Janet Barboza y Miguel Bayona van a cumplir tres años de relación y aseguran que se han convertido en una pareja sólida, porque son socios, cómplices y van de la mano en cada proyecto que emprenden, como lo vienen haciendo ahora con la venta de naranjas.

La popular ‘Rulitos’ reconoce que antes de darle el ‘sí’ a Miguel le daba ‘flojera’ iniciar una relación, pero él fue muy inteligente para ganarse su corazón. Además, dice que le da mucha risa cuando lo califican de ‘carga carteras’ porque es un hombre trabajador.

“Nos conocimos en una discoteca, se me acercó, me ofreció algo de beber, me pidió mi Facebook y se lo di porque me pareció simpático. Me mandó una invitación el mismo día y antes de aceptarlo miré bien sus fotos. Era el look varonil que me gusta, luego empezamos a conversar y teníamos muchos temas en común”, dijo Janet al conocer a su pareja.

“Más allá de su belleza física, es una mujer inteligente y con cultura, así que para conquistarla debía ser muy inteligente. Ella ha leído bastante y uno de nuestros primeros temas que nos conectó fue la lectura”, sostuvo Miguel.