Janet Barboza se reafirmó en su deseo de congelar su óvulos para ser madre nuevamente, a sus 48 años. La rulitos, después de ver una nota de Rosángela Espinoza que decidió hacerse el mismo procedimiento, destacó que la ciencia ha avanzado mucho y que las mujeres ya no tienen que preocuparse más en su carrera contra el reloj biológico.

“El doctor lo acaba de decir, a partir de los 45 años una mujer tiene 1% de probabilidad de quedar embarazada, es decir, que todavía me queda un óvulo dando vueltas y he decidido congelarlo ”, dijo la conductora de América Hoy este lunes. Ethel Pozo le explicó que sus posibilidades son casi nulas y que no le queda un óvulo, sino 1% de probabilidad.

En ese momento, Janet Barboza aseguró que su ginecóloca le ha dicho que está perfecta en los temas de su salud. “Me ha dicho que mi anatomía está perfecta para concebir y si me queda un óvulo, lo congelo”, acotó, indicando que hoy mismo irá a consulta con su doctora.

Edson Dávila no se quedó callado y, fiel a su estilo, le metió tremenda troleada. “Usted no tiene que visitar al ginecólogo, tiene que visitar al geriatra” , refirió desatando las risas de las conductoras del programa.

