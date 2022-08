Janet Barboza le lleva diez años a su pareja Miguel Bayona, como pasaba con Shakira y el futbolista Piqué , hoy separados por una infidelidad de él, sin embargo la ‘Rulitos’ está ‘tranquila’, pues siente que sus ‘huesitos’ siguen siendo deseados.

Janet, ¿la distancia y las edades influyen en la relación de pareja?

Quiero pensar que no, pues dices ‘tienes 30, 40 o 50 y ya estás maduro’, pero en realidad no hay una fórmula que nos diga qué funciona. En mi caso, soy diez años mayor que Miguel y hemos pasado por todo tipo de situaciones, buenas, malas, y al final hemos encontrado un punto de equilibrio para nuestra relación pero, claro, nada te garantiza que pueda funcionar.

Ahí está el caso de Shakira y Piqué.

Es que viendo lo que pasa con Shakira, que es bella, exitosa, millonaria, uno llega a la conclusión de que no entendemos a los hombres, pues le saca la vuelta con una jovencita.

A Miguel le llevas diez años, ¿duermes tranquila o temblando?

No, yo no duermo con un ojo abierto o revisando el celular, porque soy de ese tipo de mujeres que si alguien quiere estar contigo, bien, y sino que te avise, que es lo correcto, y ‘chau, rata de dos patas’ (ríe)... Mejor que le haya pasado ahora a Shakira y no a los 60 y Piqué de 48, ella está en su mejor momento y harán cola para conquistarla.

¿Cómo te preparas para vivir esa época (60-50) con Miguel?

Nunca me he proyectado con ninguna de mis parejas, para mí solo está el mañana, no me veo rodeada de nietos, en la casita blanca con el perro y el árbol. Hasta hoy esto me ha funcionado, pues estoy con quien quiero estar, al final gano yo.

¿Cuál es el punto de equilibrio que Miguel y tú han encontrado?

Vivimos muchas crisis, pero ya hemos hablado y dejado en claro que no me pregunte con quién estuve, con quién chateo, eso puede funcionar a los 20, no ahora, y tampoco te hagas el interesante. Ese es el punto de equilibrio que hemos logrado, que ya no me pregunta nada de esas cosas, ya aprendió. En mi caso es igual con él, no le pregunto nada, porque sino imagínate con tantos kilómetros de distancia, si está conmigo es porque todavía estos huesitos son anhelados.

Como quien dice, te queda tu ‘sencillo’.

Exactamente, ja, ja, ja.