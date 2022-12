QUÉ FUERTE. Janet Barboza nuevamente discutió con la especialista en belleza, Nicole Akari, por decir que ella no saluda a la producción de ‘América Hoy’ cuando llega al set. La conductora la encaró, sin embargo, la invitada al magazine no se rectificó en lo dicho.

“A mí me han dicho mil cosas en este medio, siempre y cuando de mi trabajo yo lo voy a aceptar, me han dicho de chusca para arriba y esa es tu apreciación y las mías las tengo ahí y me las guardo. Lo que no acepto es la difamación, es la mentira, tú has dicho que cuando yo entro a este programa lo hago sin saludar a los camarógrafos . Aquí saben que tengo cuatro demandas por difamación porque la honra es lo única que nos llevamos a la tumba, por eso cuando se miente Nicole no está bien”, dijo Janet Barboza.

Por su parte, Nicole Akari, en lugar de rectificarse, respondió asegurando que la versión que dio es lo que realmente percibió. Esto hizo explotar a la popular ‘rulitos’.

“Ante todo, entiendo que ese es tu personaje porque la Janet que yo conozco no es la que está acá, tú y yo no tenemos la misma edad, yo tengo más que tú y nos conocemos hace muchísimos años. Conmigo no te funciona (el personaje), yo la veo a la señora que entra adelante de las chicas, te vi que pasaste, te metiste y no saludaste. Es tu palabra, así lo vi ”, acotó.

Janet Barboza pelea con Nicola Akari

JANET BARBOZA ‘EXPLOTA’ EN PLENO PROGRAMA

Totalmente molesta, Janet Barboza aseguró que no es verdad lo que está asegurando y se acercó al equipo de producción de ‘América Hoy’ para pedirles su versión. Inclusión, tuvo un picante encuentro con Ethel Pozo.

“ Tú no me vas a dar clases de educación, tú menos que nadie, no es tu palabra contra la mía , aquí está el equipo porque Brunella sí va a decir lo que realmente hago”, respondió Janet Barboza.