Janet Barboza afirmó que ya está lista para el regreso de ‘América hoy’ y en el programa no habrán personas que mientan. Además, le lanzó tremenda indirecta a su excompañera Melissa Paredes, luego que se presentara como conductora en ‘Mujeres al Mando’.

“Llego con toda la energía, toda la fuerza y desesperada por contarles todo lo que me he enterado, siempre manteniendo la objetividad y la veracidad, quien dice la verdad está luchando con las mejores armas. Estamos acostumbrados a ver en televisión a personas que mienten y mienten, y eso en ‘América Hoy’ no lo van a encontrar ”, dijo la ‘Rulitos’, quien pasó sus vacaciones en Barcelona junto a su mamá e hija.

Asimismo, señaló que había extrañado a Ethel Pozo y no a Edson porque ‘me hace renegar’.

”Extrañé mucho las conversaciones sabias y centradas que tengo con Ethel, ella sabe dar consejos oportunos porque yo soy un huracán, soy medio revoltosa, y ella me pide calma. A Edson no lo extrañé porque él me ha hecho renegar todo el año pasado y por su culpa tengo más canas”, indicó.

Por su parte, la hija de Gisela también pidió que su nueva compañera ‘llegue a sumar’.

”Espero que sea una buena compañera, que se compenetre mucho con nosotros, que venga a sumar al equipo, espero que tengamos un año maravilloso para que el público disfrute todas las mañanas”, indicó, añadiendo que tiene mucho cariño por Janet y Edson.

”Ahora que nos hemos juntado para una sesión de fotos nos hemos reído demasiado, extrañé la risa que con ellos surge a cada instante. A Edson y Janet los conozco y les tengo mucho cariño. Este 2022 va a ser increíble, además con una nueva compañera, estamos muy emocionados”, dijo.