La conductora de TV, Janet Barboza se comprometió a donar 200 kilos de naranjas al Centro Poblado ‘El Paraíso’ durante su participación en la campaña de solidaridad del programa América Hoy.

Janet Barboza llegó, junto a Martín Arredondo, hasta el centro poblado de San Juan de Lurigancho para llevar donaciones que realizaron diversas empresas para dicha zona y al ver las necesidades de la población se animó a realizar su donativo.

“¡Yo les voy a entregar doscientos kilos de naranja! Estoy feliz de que me hayan invitado a tener esta experiencia magnífica porque siempre es importante mantener el contacto y tener sensibilidad con aquellos que más lo necesitan”, señaló ante las cámaras Janet Barboza, quien vende naranjas a domicilio con a su pareja, Miguel Bayona.

La animadora musical señaló estar conmovida por la realidad en la que vive este grupo de compatriotas: “Es imposible que no toque las fibras más sensibles, entonces, debemos ayudar. ¡Miren cómo viven estas personas, en estos cerros, y se necesita de más buenos corazones!”.

Además, agradeció a los conductores de América Hoy, Ethel Pozo y Renzo Shuller por invitarla a vivir esa experiencia y solicitó al público a colaborar con el centro poblado.

“Si nos lamentamos de que muchas personas se quedaron sin trabajo, imagínense en este centro poblado, donde está todo lleno de banderas blancas, donde hay días que se come y días que no se come, donde el frío es intenso, aquí congela, aquí no solamente hace frío, ¡ayudemos!”, puntualizó.

Janet Barboza en el Centro Poblado 'El Paraíso'. (AméricaTV)

VIDEOS RECOMENDADOS

Rosángela Espinoza: su novio molesto con ‘Carloncho' - TROME

Ignacio Baladán volvió a abrir su pastelería | EBT | TROME

Patricio Parodi: Su mamá viola cuarentena y se pasea en la playa (TROME)