Janet Barboza dijo que Magaly Medina se ha operado desde ‘los pies hasta el último pelo de su cabeza’ y critica a las jóvenes porque es ‘acomplejada’.

“Recuerdo que cuando venía de un vuelo de Miami a Lima, me dieron una revista donde ella mostraba su pie y me quedé en ‘shock’. Ella llegó al aeropuerto en silla de ruedas y una persona me contó que se había sometido a un embellecimiento de pies porque tenía unos ‘ladrillitos’. ¿Qué no se ha operado? Tiene pompis falsos, se puso ‘chichis’, no tiene ombligo porque se hizo la abdominoplastía y se jaló toda la piel, se hizo la espalda, la quijada, está hecha en un 99 %. Un doctor dijo en televisión que era una de las personas que ha invertido más en su cuerpo”, apuntó.

Algunos la cuestionan por criticar tanto a las chicas…

Eso es típico de las mujeres acomplejadas, siempre será fea y tóxica, y la gente la recordará por ser mala persona.

A ti te ha dicho de todo por tus ‘retoquitos’

Lo que a mí me puedan decir mis detractores es de envidia porque no me pueden decir nada más. No soy alcohólica, no tengo vicios, tengo una vida intachable, tengo moral, principios, y soy una mamacita rica. Me he hecho mis cositas, como cualquier persona de televisión, y siempre lo he dicho.

De otro lado, contó que estará presente en la segunda temporada de ‘Reinas del show’ y ha comenzando a tomar clases de baile.