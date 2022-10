¡LA LLENA DE ELOGIOS! Janet Barboza no dudó en saludar la carrera televisiva de Gisela Valcárcel, quien celebra 35 años en la televisión. La popular rulitos remarcó que la única reina de la TV es la ‘señito’ porque nadie tiene su trayectoria.

Incluso aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ a Magaly Medina, quien también cuenta con una amplía carrera en el mundo del espectáculo.

“Gisela es la única mujer que ha logrado conducir un programa por 35 años y ha formado su propia productora, teniendo 3 programas en América TV... eso no lo ha hecho ninguna otra mujer. No nos pongamos títulos que no nos corresponden, reina de la televisión es una y es Gisela Valcárcel ”, expresó.

Janet Barboza sobre Gisela Valcárcel: “Ella me inspiró”

Para Janet Barboza, Gisela Valcárcel ha inspirado a varias generaciones, ya que no solo es una conductora de TV sino una gran empresaria.

“Cuando empecé con mis salones de belleza, hoy tengo 5, por la pandemia cerré 10, pero estoy en este camino porque me inspiré en una Gisela Valcárcel como lo han hecho muchas, no hay que ser mezquinos”, manifestó.

Janet Barboza saludó a Gisela por su aniversario

