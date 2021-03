BASE CUATRO. Janet Barboza tiene 26 años de trayectoria artística. La conductora ingresó al mundo de la televisión de la mano del cómico Tulio Loza, quien la presentó por primera vez en el desaparecido programa Cholo Show, pero no fue hasta La Movida de los Sábados que alcanzó el éxito televisivo. Aquí te contamos detalles sobre la carrera de la popular ‘Rulitos’.

La Movida de los Sábados fue el programa más sintonizado de los fines de semana, el espacio televisivo permitió que la carrera de Janet Barboza despegue. En el proyecto audiovisual, la conductora presentaba a diversas agrupaciones de cumbia.

En la Movida de los Sábados, Janet Barboza estuvo cerca de 20 años desde 1998 hasta 2015. “Se trabajó bastante, se hicieron muchísimas cosas sobre todo por el género tropical como es la cumbia porque se logró poner en vitrina a agrupaciones que eran consideradas marginales”, comentó en una entrevista para el canal de YouTube Acción Web Media.

Janet Barboza quería trabajar en televisión desde muy chica. “Yo soy cajamarquina, era un caserío donde yo crecí, cuando mis abuelos me traen a Lima para un matrimonio veo por primera vez una televisión, la estaba mirando todo el día, yo quería estar en esa caja maravillosa”, comenta en la mencionada entrevista.

Janet Barboza también ha participado en programas de espectáculos como es el caso del desaparecido Válgame y actualmente en América Hoy, sobre esta etapa la popular Rulitos señala que se siente bien de continuar vigente en la televisión peruana.

“Tomamos con mucha humildad y tranquilidad la sintonía, porque eso de pregonar el rating o cifras no es lo nuestro. Estamos más que contentas y agradecidas con el público. Somos las ‘pandoras’ de las mañanas y la consigna que tenemos es divertirnos, al igual que la gente la pase bien”, mencionó la figura de América Televisión a este diario.

Además, Janet Barboza cuenta que siente mucha química con sus compañeras de conducción, Melissa Paredes y Ethel Pozo. “Nos divertimos más detrás de cámaras que en la misma pantalla. Hay mucha buena vibra y nos bromeamos porque es parte de la amistad”.

¿CUÁL ES LA EDAD DE JANET BARBOZA?

Janet Barboza toma con buen humor las bromas que hacen sobre su edad. “Me siento súper regia y aunque no estuviera regia, creo que el tema de la edad es para sentirnos orgullosos, siempre trato de mostrar a través de las bromas que me hace Edson (‘Giselo’) es que nosotras las mujeres no deberíamos tener problemas en decir nuestra edad y mostrarnos orgullosas de lo vivido. Así que no me molesta que me pregunten mi edad o que me bromeen”, dijo la ‘Rulitos’ a este diario.

Janet Barboza tiene 46 años. En un reciente programa de América Hoy, la conductora mostró su DNI. Aunque en un momento Ethel Pozo y Melissa Paredes dudaron que cumpliría el reto, Janet demostró que está contenta con la edad que tiene. “Tengo tantos años en televisión que da la sensación que tengo más años pero no. Empecé a los 20 años y he conducido 13 programas”.

