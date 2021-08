Por: Deyanira Bautista

Janet Barboza tiene cuatro años de relación con Miguel Bayona y en el aspecto amoroso se define como de la ‘vieja escuela’, pues no cantaría ‘felices los cuatro’ porque cree que la confianza y el respeto son la base de toda relación. Por eso está ‘tranquila’, ya que sabe que su novio cuidará su relación ahora que permanecerá dos meses en Estados Unidos.

Janet, llevas 26 años en televisión...

El tiempo pasa volando y voy a trabajar hasta que ya no pueda más. Ahorita me siento como una mujer de menos de 30 años, tengo mucha energía y hay que seguir. La vida continúa, la pandemia no nos va a derrotar.

Comentaste que tu pareja Miguel Bayona viajó a Estados Unidos y ahora llevarán una relación a distancia. ¿Cómo lo estás tomando?

Viajó el jueves, sé que solo se va por dos meses, pero fue muy duro para los dos, estuvimos con los ojitos llorosos porque nos queremos mucho y apoyamos. Tenemos muy buena ‘química’ y nunca nos habíamos separado ni un día en estos cuatro años de relación, solo por horas, pero por supuesto que lo vamos a superar.

¿Por qué motivo viajó Miguel?

Su hija estudiará en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de ingresar a un colegio católico y él fue a instalarla.

¿Crees que este distanciamiento será una prueba para su relación?

En este momento lo que sabemos es que ya nos estamos extrañando y cuento los días para que regrese, estamos con videollamadas y todo. Las pruebas en una relación son una constante y cuestión de principios, porque si en algún momento siento que ya no es lo mismo o estoy agotada o lo que sea, lo primero que haré es hablar con él y ver qué pasa. Él me respeta, es un hombre educado, tiene un lindocarácter y esa es una de las cosas que más me enamora, lo quiero y nos adoramos.

NADA CON FELICES LOS CUATRO

Con ustedes no va la frase ‘felices los cuatro’...

Me pueden llamar anticuada, pero en ese aspecto soy de la vieja escuela y pienso que tu pareja te tiene que respetar en todos los sentidos. No comparto para nada el ‘felices los cuatro’, no va por mi lado, no te voy a decir que soy ciega, pero conozco a Miguel y el respeto es una de las cosas que puedo resaltar de él como hombre. Él no es pegado al licor, no es de andar de fiesta en fiesta, me respeta y hay confianza. En lo menos que he pensado es que ‘se va dos meses y conocerá a alguien’ o ‘felices los 4’, porque cuando estás con alguien te tiene que dar tranquilidad, paz, amor y compañerismo.

¿Hay celos en su relación?

Al principio de la relación sí, había celos de parte de él por mi chamba, pero le dije: ‘Papito, aguanta tu carro, ¿cómo usted me conoció?, ¿te he dado motivos en algún momento?’ y me dijo ‘no’, y de ahí nunca más.

¿Qué errores del pasado no volverías a cometer con Miguel?

Me pasaba mucho con una expareja que me decía ‘tengo una reunión de una amiga, voy a llegar tarde’, yo estaba trabajando y le decía ‘ok, no te preocupes’. En esas fiestas pasaba de todo. Pero en esta oportunidad si Miguel me dice que tiene una reunión, cosa que no ha pasado en cuatro años, porque si yo no puedo ir él cancela, le diría: ‘Vamos un poco más tarde, te acompaño’. No porque lo esté marcando o desconfiando, sino porque las parejas tienen que darse su tiempo los dos, no todo es trabajo.

Muchos creen que eres ‘mandona’ y la que maneja la relación...

No, en el programa me dicen eso porque suelo decir lo que pienso, pero soy completamente amorosa en casa. Siempre estoy al pendiente de Miguel y de mi hija, y no es que los esté atendiendo, pero me gusta saber si disfrutaron el desayuno, el almuerzo, soy muy cariñosa, es parte de mi carácter.

LA FILA DE LAS CASADAS

Tu compañera Ethel Pozo se acaba de comprometer, ¿te gustaría pasar a la fila de las casadas?

De niña nunca soñé con vestirme de blanco, me daba flojera encontrar a un buen hombre al cual tenga que atender, porque veía que mis tías atendían a sus maridos. Tengo 47 años y nunca me casé, ni tuve intenciones de hacerlo, precisamente porque sé que los matrimonios son difíciles. No te voy a decir que muero por casarme con Miguel, pero es la persona con la cual me gustaría estar por el resto de mi vida y si se da, en buena hora.

¿Él llegó a divorciarse?

Hasta donde tengo entendido él estaba viendo ese asunto, pero no le pregunté más porque él es quien tiene que arreglar. No tengo que ser la señora o la esposa de alguien para sentirme realizada, porque ya me siento así.

Hablando de otro tema, ¿te gustaría ser abuelita?

Mi hija Antonella es maravillosa, ya terminó su carrera, está trabajando en su marca de ropa, y claro que me encantaría ser abuela en algún momento, pero me gustaría que ella siga viajando por el mundo, que disfrute de su juventud, recién tiene 25 años y aún no la veo como madre. Ella tiene cuatro años con su enamorado y aún no está en sus planes ser mamá.

Por cierto, ¿es verdad que te disminuiste las caderas seis veces?

Dije seis por decir un número, pero fueron solo dos veces, la primera cuando cumplí 18 años y la segunda cuando tuve a mi hija.

¿Esos son los únicos ‘arreglitos’ que te hiciste?

Me hice la nariz dos veces, una por un tema estético y la otra por un problema de respiración. También tengo una ‘lipo’ que me hice hace 20 años y no lo volvería a hacer porque es extremadamente doloroso, y precisamente ahí aprendí a comer sano porque tuve una experiencia tormentosa con la cirugía. Las mamas son con mi dinero, tengo prótesis pequeñas, y de ahí me puse plasma, plaquetas, ácido hialurónico, y cosas así.

Lo importante es cómo te sientes y no importan las críticas...

Cuando tenía 21 años e ingresé a América Televisión, me criticaban por mi físico, cuando estuve en ‘La Movida’ era igual, a los 34 años las chicas de 20 me decían: ‘Jubílate y dale paso a las nuevas generaciones’ y eso pasa cada cierto tiempo, siempre te van a criticar por tu físico cuando no tienen otra cosa de qué hablar. Soy una mujer saludable, trato de ser objetiva y buena persona, mejorar cada día, y no hay otra cosa por la cual me puedan agarrar en televisión, no tengo un pasado oscuro.

Se pensó que tenías una rivalidad con Gisela Valcárcel cuando trabajaban en el canal 5, pero ahora laboran juntas y se llevan bien...

Siempre que compites con alguien habrá rivalidad, ya sea por el estilo del programa, el horario, el rating, pero básicamente es televisivo. Competí con Ernesto Pimentel por muchos años y es una de las personas que más admiro. Lo que pasó con Gisela Valcárcel fue lo mismo, la diferencia era que ella tenía una gran trayectoria y yo recién empezaba. Ustedes saben que no tengo filtro, siempre hablo, pensé que me había moderado un poco, pero no. Gisela hoy en día es una mujer a quien admiro mucho, es muy profesional y no lo digo porque estoy trabajando en su productora, sino porque estuve en ‘Reinas del show’ y me quedé maravillada con el trabajo que realiza.

‘América hoy’ cumple seis meses al aire este 1 de agosto, ¿cómo te sientes?

Muy feliz y como en casa, el ambiente es acogedor, hay compañerismo, un equipo profesional y creo que todo se refleja en las cifras porque desde hace seis meses somos líderes en el horario. Estoy muy agradecida por la sintonía.

¿Qué es lo que se viene para ti en los próximos meses?

Sigo remando con mis negocios, en esta pandemia me quedé con solo seis locales de los quince que tenía, estoy viendo invertir en tierras, y feliz porque en diciembre viajaré a Barcelona a ver a mi mamá después de tres años.

