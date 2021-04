Con más de 20 años en la televisión, Janet Barboza se las sabe todas del mundo del espectáculo, dice lo que piensa y tiene correa para recibir ‘el vuelto’. La conductora de ‘América hoy’ respondió nuestro cuestionario.

Con tantos años en la televisión, ¿qué has aprendido?

Que el público va cambiando muchísimo. Uno tiene que adaptarse y reinventarse. El público de hoy es muy crítico.

¿En el mundo artístico tienes amigos?

Más que amigos tengo gente que respeto y quiero mucho, como las agrupaciones cumbiamberas con las que he viajado y compartido.

¿Eres la reina de los programas matutinos?

Nos va increíble, lideramos ese horario, pero nunca me han gustado los reinados. Soy un hueso difícil de roer a la hora de competir.

¿Emprendedora?

Como la mayoría de los peruanos. Soy recontrachamba.

En otra vida hubieras sido...

Actriz. Soñaba ser como Verónica Castro y Victoria Ruffo.

¿Te incomoda que te digan ‘La Retoquitos’?

En tantos años en la televisión, qué no me han dicho. En este trabajo hay que tener mucha correa.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido sobre relaciones de pareja?

Si no eres libre y capaz de decir lo que te gusta y molesta, no estés.

¿Cómo te dice Miguel (Bayona) de cariño?

Él me dice Janet y yo Miguel a secas. Somos prácticos.

¿Tienes muchos deseos de casarte?

Nunca soñé con casarme. Sin embargo, con Miguel sí hemos hablado de eso, pero hacerlo de una manera sencilla. Yo no pienso en que me dé la roca, no quiero que nadie me dé absolutamente nada, si quiero algo me lo compro.

¿Magaly es tu enemiga?

Magaly es un personaje que le hace daño a la televisión. Su crítica es destructiva, como no es periodista la ética no la tiene ni por un tema de enseñanza, tampoco la moral para criticar. Siempre trata de sacar lo peor de las personas.

¿Qué piensas de su separación?

Que se demoró mucho en anunciarla. Hace tiempo se escuchaban rumores de que él estaba aburrido. Era una pareja de redes sociales.

¿Y los tutoriales que subías en Instagram?

Por una remodelación de mi cocina los suspendí, pero regresan esta semana.

¿Cuál es tu secreto de belleza?

Tomo mucha agua. Limpio mi rostro bien antes de dormir y uso ampollas para el cabello.

Te critican mucho por las cirugías, ¿hace cuánto no te haces una?

Hace 15 años me hice una lipoescultura y fue tan dolorosa que nunca más.

¿En el rostro te pones botox?

No, porque yo tuve parálisis facial, me pongo cremas y sueros.

¿Algo que no tienes y deseas mucho?

Estar con mi mamá. Ella está en España con mis hermanos recuperándose del coronavirus. Es una guerrera.

¿Qué te pone feliz?

Estar en mi jardín tirada en mi hamaca con mis mascotas y leyendo un buen libro.